Funcionário do DP é escolhido Servidor do Ano em Resende

Uma comissão encabeçada pelo vereador Joaquim Romério (PMDB) escolheu nesta segunda-feira, dia 25, o funcionário concursado da Prefeitura de Resende Joaquim Wilson de Almeida foi escolhido para receber o prêmio Servidor do Ano 2017. O grupo também definiu os vencedores do título de Honra ao Mérito, são eles: Eliane Dornelas Peixoto, Patrícia Aparecida de Souza e Rubens Pinto de Lima.

O Servidor do Ano Joaquim Wilson de Almeida, de 49 anos, é funcionário concursado da Prefeitura de Resende desde 1984. Iniciou sua trajetória profissional na Prefeitura como varredor de rua. Posteriormente ocupou cargos administrativos em diferentes governos municipais. Atualmente trabalha no setor Departamento Pessoal, desempenhando funções administrativas.

Quanto aos agraciados com o prêmio de Honra ao Mérito, Eliane Dornelas Peixoto, 53 anos, é professora da rede municipal desde 1984; Patrícia Aparecida de Souza Costa, 41 anos, é graduada em gestão pública e funcionária do SAE – Serviço de Atenção Especializada em IST/HIV/Hepatites da Prefeitura Municipal e Rubens Pinto de Lima, 61 anos, servidor público da Prefeitura desde 2002 quando começou como Auxiliar de Serviços Gerais (ASG) no Hospital de Emergência. Após concluir o curso de técnico de eletro e eletrônica em 2005, Rubens passou a exercer a função de Coordenador de Manutenção da unidade.

A comissão mista que participou da votação foi composta também pelos vereadores do PPS, Peroba, Tisga e Sandro Ritton; por jornalistas que atuam na cidade e por representantes da Associação dos Servidores Públicos de Resende (ASPR) e do Sindicato dos Servidores Públicos de Resende.

O prêmio Servidor do Ano é uma iniciativa da Câmara de Resende, criada através de Lei 4.436/08, de autoria do vereador Romério. Ele falou sobre os motivos que o levaram a criar as homenagens. “O intuito é aproveitar a passagem do Dia do Funcionário Público (28 de outubro) para valorizar profissionais que cresceram em suas áreas de atuação e se tornaram verdadeiros exemplos”, comenta.

A data de entrega das homenagens será divulgada nos próximos dias.

Fonte: Assessoria de Comunicação (CMR)