Material de cor avermelhada polui canal e intriga moradores na Grande Alegria

Moradores e comerciantes dos bairros da Grande Alegria por onde passa um canal – que passa entre o Mirante das Agulhas e o Acesso Oeste – relataram nas redes sociais que ele se encontra poluído por um material incomum no local. As denúncias fizeram com que a equipe do jornal BEIRA-RIO acompanhasse o caso de perto.

– Minha mãe mora aqui no bairro, e sempre que venho visitá-la, o problema continua assim, desde a semana passada. Veio o pessoal, se não me engano da concessionária, para tentar colocar um fim nisso, mas não conseguiu. Pelo menos esta semana a situação está menos pior – contou o morador.

Outro entrevistado, o marceneiro Ailton Silva Barreiros, tem observado todo o problema da poluição do canal em seu estabelecimento. “O pessoal da prefeitura veio ontem (dia 25), veio na semana passada. E até agora, nada! E ninguém descobriu do que se trata. De manhã cedo, esse pó fica avermelhado, como você pode ver agora. Mas por baixo dele e à noite ele fica esverdeado”, acrescenta o marceneiro, que trabalha há 18 anos no local, e nunca viu nada igual.

A equipe do jornal percorreu toda a extensão do canal, e constatou que o material poluente que lembra ferrugem se estende desde o trecho do canal que passa no bairro Morada do Contorno até a ponte do Boa Vista II, sendo que o trecho próximo a casa de Ailton é onde o poluente praticamente cobre a água e se mistura ao lixo e esgoto já existentes. Aparentemente, não há pistas de onde esse material avermelhado possa ter se originado.

ESGOTO

Em outro trecho, onde a ferrugem não chegou, dois moradores da Alegria II reclamam da poluição provocada por uma ligação irregular de esgoto no Boa Vista I, do outro lado do canal. “Fiz uma denúncia junto com o Ministério público há 2 anos contra os responsáveis por ligação de esgoto irregular, e estamos aguardando um retorno”, responde o técnico industrial.

Ele conta que há mais de 20 anos, o local já teve água límpida desde o Mirante até os bairros citados acima, mas que com a construção da ligação de esgoto, que é despejada no local, a água acabou ficando poluída. “Na minha casa, quem mora são os pernilongos”, ironizou a dona de casa Beatriz Lopes.

Em nota, a concessionária Águas das Agulhas Negras informou que esteve no local e constatou que se trata de lançamento irregular na rede de águas pluviais, mas que a fiscalização e providencias cabíveis para esse caso é de responsabilidade dos órgãos ambientais. O jornal BEIRA-RIO entrou em contato também com a Prefeitura de Resende, e ainda aguarda um posicionamento.