Registro de assalto em farmácia é assunto nas redes sociais em Resende

Fotos e vídeos postadas nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 25, no grupo Bom Dia Resende, repercutiram nas redes sociais. Elas foram capturadas da câmera da farmácia que foi assaltada no mesmo dia e horário por um homem armado com facão. “

Outro internauta aproveitou para criticar a administração municipal. “E o prefeito preocupado com exposição e zumba… Nem fala nada sobre essa onda de assalto, que adianta festa sem segurança?”

Há quem ache que somente as críticas não darão em nada. “Não adianta falarmos aqui. Tínhamos que fazer um encontro um dia na porta da prefeitura. Porque na hora de pedir voto eles querem nos parar na rua até pra apertar a mão. Eu tenho 1 ano e 2 meses aqui em Resende. Saí do Rio por conta da violência. Mas aí de 2 meses pra cá todo dia escuto falar de algo… já to ficando com medo. Claro que nada daqui se compara ao Rio… mas pra mim é uma vergonha uma cidade pequena e basicamente de militares acontecer isso… era pra ter mais segurança (…) – desabafa outra internauta que escolheu Resende para fugir da violência.

O comerciante do estabelecimento contou para a polícia que o assalto aconteceu por volta 13h30, na Avenida Coronel Mendes, no Manejo. E que o suspeito (na foto) estava armado com um facão.

Ele teria esperado do lado de fora a loja ficar vazia, e se aproveitou para anunciar o assalto na presença das duas filhas do proprietário que trabalhavam no local, enquanto o pai almoçava. O criminoso levou cerca de R$ 300 do caixa e fugiu em seguida. Até o momento, se encontra foragido.

Mesmo com toda a ação, o suspeito, que segundo a polícia estaria envolvido em outro assalto a uma banca de jornal próxima ao estabelecimento no último sábado, dia 23, foi reconhecido através de câmeras de segurança. A polícia analisa as imagens.

Foto: Reprodução do Facebook