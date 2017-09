Ex-presidente de associação do Jardim do Sol morre durante peregrinação

Morreu na madrugada deste domingo, dia 24, o ex-presidente da Associação de Moradores do bairro Jardim do Sol Gladstone Andrade de Almeida, de 38 anos. Ele realizava a pé uma peregrinação até a cidade de Aparecida e estava chegando ao final da caminhada quando foi surpreendido por um caminhão às margens da Rodovia Presidente Dutra e atropelado, morrendo na hora. Segundo informações da imprensa local, o acidente ocorreu na altura do km 69 (sentido São Paulo), quando faltavam apenas dois quilômetros para que Gladstone alcançasse o principal acesso para Aparecida (no km 71).

E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele se encontrava sozinho, com apenas a mochila e um terço. O caminhoneiro, de 47 anos, que é de Jacareí (cidade próxima) chegou a prestar socorro a Gladstone. Ele relatou à polícia que o ex-líder comunitário caminhava pela pista no momento do acidente. O caminhoneiro e o carona não se feriram.

Além de ter atuado como líder comunitário em seu bairro, Gladstone também fez parte do Comitê Pela Transparência e Controle Social de Resende (ComSocial), e desde a tarde de sexta-feira, dia 22, realizava a caminhada ao santuário. Ele chegou a gravar vários vídeos do trajeto de 105 km percorridos desde Resende. No último, agradeceu aos familiares e a todos os amigos por ter conseguido atingir seu objetivo. Os vídeos podem ser conferidos na página de Gladstone nas redes sociais.

Gladstone deixa a mulher, Elisângela Colombo, os pais e amigos, muitos acompanharam suas postagens sobre a peregrinação. A notícia da morte chocou os amigos, que realizaram várias postagens nas redes sociais. O velório acontece a partir das 22 horas, na capela da Santa Casa de Resende e o enterro a partir das 17 horas desta segunda-feira, dia 25. O local ainda não foi divulgado.

Atualizado às 18h12.

Fotos: Reprodução do Facebook

