Exposição de maquetes abre Semana Municipal do Trânsito

Foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, dia 22, uma exposição de cartazes e maquetes, no Espaço Cultural da nova sede da Câmara de Resende, pelo Programa Câmara Cultural. A exposição “Trânsito seguro é a gente que faz” reúne os trabalhos que participaram de um concurso com o tema “Segurança no Trânsito e Mobilidade Urbana”, entre as turmas de quarto e quinto anos do Ensino Fundamental de escolas municipais e da Pestalozzi.

A maquete vencedora foi da estudante Manuela de Andrade Teixeira, do quinto ano do Ensino Fundamental da E. M. Maria de Assis Barboza; em segundo lugar ficou Bianca dos Santos Martins, do quinto ano da E. M. Augusto de Carvalho; e em terceiro, as alunas Viviely Novaes da Silva e Alice Alves Faria, do quinto ano da E. M. Rompendo o Silêncio.

Entre os cartazes, a vencedora foi Giovanna Vitória Rosário Silva, do quarto ano da E. M. Roberto Silveira; a segunda colocada foi Lívia Fonseca Vasconcellos de Oliveira, do quarto ano da E. M. Dona Mariúcha; e a terceira colocada foi Caroline Monteiro Campos, da Turma Multisseriada IV da Pestalozzi.

A inauguração teve a participação de alunos e professores das escolas participantes e de integrantes da Corporação Musical de Engenheiro Passos, sob regência de Clóvis Amorim e Bruna Aparecida Bonzi. O grupo reúne jovens entre 8 e 18 anos.

O evento é parte integrante da programação da Semana Municipal do Trânsito, criada por uma lei de autoria do vereador Reginaldo Engenheiro Passos (PSB), com o objetivo de “mudar o comportamento e a mentalidade de todos os envolvidos no trânsito – motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres – e, consequentemente, tornar as ruas da cidade mais tranquilas, seguras e agradáveis”.

A exposição tem entrada franca, e fica aberta a visitação até o dia 2 de outubro, de 12 às 18h.

Neste momento, também acontece no Plenário da Câmara Municipal de Resende, a palestra “Carro sob Controle”, de Cesar Urnhani, piloto de testes do programa Autoesporte, e que fala sobre segurança no trânsito. O evento também é aberto ao público.