O juiz federal Waldemar Cláudio de Carvalho concedeu liminar que abre brecha para que psicólogos ofereçam a terapia de reversão sexual, conhecida como ‘cura gay’. Convém lembrar que esse tipo de tratamento está proibido pelo Conselho Federal de Psicologia desde 1999.

A decisão atende ao pedido da psicóloga Rozangela Alves Justino que, em processo aberto contra o colegiado, por ter lhe aplicado uma censura por oferecer a terapia aos seus pacientes, resolveu recorrer à magistratura. Segundo Rozângela e outros psicólogos que apoiam a prática, a Resolução do C.F.P. restringia a “liberdade científica”.

Muito tem-se falado sobre e gostaria apenas de um questionamento: quem procura um psicólogo? Obviamente, quem não está bem com alguma questão de sua existência. E qual o trabalho do psicólogo? Promover um ajustamento para que o sujeito em questão possa viver mais feliz e menos angustiado.

Não existe cura para a homossexualidade, mas sim, para o sofrimento psíquico que essa orientação causa. A pessoa que procura um psicólogo procura se resolver. E essa é a cura, na verdade.

Não se “cura um gay” da mesma forma que não se cura um negro da cor. Promove-se uma reflexão e, consequentemente, um ajustamento para uma existência mais plena.

O perigo de tudo isso é que se fazem as leis para organizar um caos. Há uma enorme pressão por parte de correntes religiosas para que os “gays se curem”, bem como um monte de pseudo profissionais oferecendo gato por lebre. O que o conselho fez foi proibir o anuncio da cura de algo que não existe para que incautos e desavisados não sejam ludibriados. A proibição do conselho passou a existir para que as pessoas não fossem enganadas com falsas promessas.

Pense nisso. Essa é só a ponta do iceberg, saiba.

Ângela Alhanati

