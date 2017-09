Detran volta ao Sul Fluminense com Vistoria Itinerante

Tamanho do texto »

Durante o mês de outubro, o Detran visitará 51 municípios do interior do estado, entre eles três da região, para oferecer serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de município, transferência de jurisdição, 2ª via de CRV, inclusão e baixa de alienação, além de alteração de características. Com a visita dos vistoriadores, a partir de segunda-feira, dia 2, o Detran evita que seus clientes precisem se deslocar até cidades vizinhas para regularizar os veículos. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para 0800-0204040 e 0800-0204041 ou acessar o site www.detran.rj.gov.br.

Confira abaixo o calendário:

05/10 – Porto Real

30/10 – Itatiaia

31/10 – Quatis

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do Detran