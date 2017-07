Flip já começou e traz várias novidades até domingo

Tamanho do texto »

Esta semana começou a 15ª edição Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), com programação até dia 30, domingo. A expectativa dessa edição do evento é de alcançar um público de cerca de 30 mil visitantes.

A secretaria de Cultura está apoiando uma programação variada durante a festividade, com, na Casa da Cultura, uma exposição com programação literária com artistas locais, promovida pelo Museu da Língua Portuguesa e, na Casa da Música, acontece o Cineclube Futura para Jovens, com exibição de documentários e debate. Ainda lá, também será lançado o projeto “A Maleta Futura sobre Juventudes”, que serve de subsídio para trabalhos voltados aos jovens. Outras ações do evento acontecem no Cembra, na Câmara Municipal e no Areal do Pontal.

Por conta desse evento ser de enorme magnitude, sendo o maior do país, e em virtude do aumento populacional na cidade, que dobra-se com as festividades, a secretaria de Turismo lançou a campanha “Flip sem carro”, assim, garantindo a ordem e tranquilidade a todos os participantes.

– Os dois principais estacionamentos, no Pontal e ao lado da Matriz, estão fechados para abrigar as tendas da Festa Literária. Com isso, cerca de 700 vagas para carros ficam extintas nesse período – explica Gabriel Costa, secretário de Turismo. Com isso, as alternativas de transporte sugeridas são a utilização de bicicletas ou táxis.

Ainda, durante o evento, a Guarda Municipal reforça a sinalização de trânsito e intensifica a orientação aos motoristas para que não estacionem em locais proibidos.

Esse ano a Flip, em sua programação, os 80 anos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com uma exposição que conta com fotografias do técnico do Iphan Oscar Liberal, que valorizam a relação do patrimônio edificado com a vida cotidiana e as celebrações locais.

O público ainda poderá contemplar, no Escritório Técnico do Iphan em Paraty, imagens da paisagem cultural da cidade, com seu casario, as festas religiosas e seus moradores. Além da mostra fotográfica, será exibido o vídeo Memórias Afetivas de Paraty, produzido pela equipe de vídeo do Iphan, com depoimentos de moradores ressaltando sua relação afetiva com o patrimônio cultural.

NOVIDADES

Na Flip, o que não falta é novidade e, nesta edição, mesmo que já haja há certo tempo no mercado, o evento trará os audiolivros, eBooks e impressão por conta da demanda que ainda desperta curiosidade sobre esses tanto no mercado editorial quanto nos amantes dos livros.

Para debater este tema, conta-se com a presença de Eduardo c, diretor de conteúdo do Ubook, que participará de dois debates no dia 28. “O encontran visa a procura em responder se essas tendências são, de fato, parte do passado ou do futuro e quais as oportunidades que elas trazem para o universo editorial e de livreiros.”, diz Albano.

Albano ainda adiantou um pouco sobre o segmento de audiolivros, dizendo que os números do setor têm se mostrado cada vez mais robustos, além do aumento do brasileiro na busca por este tipo de produto.

Confira a programação:

De 26 de julho a 31 de dezembro, tem-se uma exposição fotográfica e vídeo, de 9h à 12h e de 14h às 17h, com tema de debate “A integração do patrimônio material e imaterial e sua sustentabilidade”

Dia 27 de julho: Venda de publicações do Iphan durante todo o período da Flip, às 9h30, no Escritório do Iphan em Paraty – Praça Monsenhor Hélio Pires, s/n

Dia 28 de julho: Palestra “Tendência de audiolivros e e-books”, das 11h30 às 12h15, na Casa Santa Rita de Cássia – Rua Santa Rita, 178. Convidados: Eduardo Albano e André Palme e mediação de Simone Magno.

Palestra “Velhas novas tendências: POD, eBooks e afins”, das 14h às 15h,

Casa PublishNews na Flip – Rua do Comércio, 13, no centro histórico de Paraty.

Fonte: Diário do Vale

Foto: Viagem e Turismo/ParatyOnLine/G1 – Globo.com

Salvar