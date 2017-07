Prêmio de Educação Científica abre inscrições a professores de escolas públicas

Já estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Shell de Educação Científica, destinada a premiar professores das áreas de Ciências e de Matemática da rede pública estadual de ensino. O premiação é uma iniciativa voltada aos docentes que desenvolvem projetos inovadores nas respectivas áreas de Ciências e de Matemática.

Saulo Paschoaletto de Andrade, do Ciep 456 – Marco Polo, de Três Rios; Sebastião Luís de Oliveira, do Ciep 493 – Professora Antonieta Salinas de Castro, de Barra Mansa; Marcos Paulo Henrique, do Colégio Estadual Alfredo Pujol, de Rio Claro; e Hercílio Pereira Cordova, do Colégio Estadual Professor José de Souza Marques, localizado no bairro Brás de Pina, Zona Norte do Rio de Janeiro, foram os vencedores da última edição.

Os quatro professores da rede pública estadual conquistaram o prêmio e garantiram um intercâmbio na Inglaterra, visitando museus e instituições de ensino, além de participarem de encontros com docentes, cientistas e analistas de várias organizações de pesquisa.

O prêmio, oferecido por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) com grandes empresas, tem por objetivo o reconhecimento do trabalho de docentes que visam desenvolver métodos distintos de ensino, dessa forma, oferecendo aos estudantes um ambiente criativo, que incentive os alunos pela pesquisa e busca de conhecimento científico.

As inscrições vão até dia 13 de outubro e devem ser feitas pelo site. Ainda, os seis professores finalistas ganharão uma viagem educativa à Inglaterra, como no ano anterior.

