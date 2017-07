Sorteio da Megasena desta quarta promete pagar R$ 90 milhões

A Megasena acumulou e, nesta quarta-feira, dia 26, promete pagar R$ 90 milhões para o sortudo que acertar os seis números da sorte, do concurso número 1.952, realizado às 20h – horário de Brasília – no Caminhão da Sorte, que se encontra na cidade de Rio Branco/AC.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país, com serviço funcionando das 8h às 22h – horário de Brasília –, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h e retornam às 21h para o concurso seguinte.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Caixa)

Foto: Brasil 247