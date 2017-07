Industrisul de 2018 será em Resende

Durante o café da manhã de apresentação Feira de Negócios Industriais do Sul Fluminense (Industrisul), realizado na manhã desta quarta-feira, dia 26, em Penedo (Itatiaia) foi anunciado que o evento acontecerá em 2018.

O objetivo da Industrisul é de auxiliar a fomentar o desenvolvimento das empresas locais e, consequentemente, alavancar a economia. Este ano, a feira se apresentará de maneira distinta a edições anteriores, reformulada e com novas atrações ao público.

Para lembrar, o evento, conhecido nas 10 edições passadas como “Semana de Negócios”, é promovido pelo sindicato da MetalSul – sindicato das empresas que reúne o maior grupo empresarial do Médio Paraíba Fluminense, com cerca de 180 associados do setor metal mecânico.

Segundo o secretário de Indústria, Tecnologia e Turismo de Resende, Raphael Gattás, que a vinda do evento no próximo para Resende é uma oportunidade de reunir e compartilhar ideias, novas tecnologias e mais entre as empresas. Este ano, a Industrisul acontece entre os dias 12 e 14 de setembro, na Ilha São João, em Volta Redonda.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (Resende)

