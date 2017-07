Após vandalismo na Algodão Doce, escolas de Resende terão segurança reforçada

Depois de relatos envolvendo vandalismo na Escola Municipal Algodão Doce, no dia 15, a Prefeitura de Resende e a Secretaria de Educação, enfim, decidiu reforçar a segurança de 52 escolas públicas do município com alarmes, inclusive a instituição de Educação Infantil, localizada na Cidade Alegria (à direita). Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a escola já contava com o sistema de segurança em salas da diretoria, laboratórios de informática e coordenações, e agora com o episódio ocorrido em oito salas de aula, o sistema foi estendido. “Ações como a que vimos na Algodão Doce, além de onerar os cofres públicos e o bolso do cidadão pagador de impostos, prejudicam o desenvolvimento da educação e do ensino para nossas crianças”, cita o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Com o sistema de alarmes e monitoramento, movimentos suspeitos fora do horário escolar poderão ser detectados, já que o alarme será acionado imediatamente, sinalizando para central de monitoramento, que por sua vez, acionará as forças policiais e a Guarda Municipal. De acordo com a secretária de Educação, Rosa Frech, os equipamentos começaram a ser instalados após contratação da empresa vencedora de processo licitatório feito pelo Executivo.

RELEMBRE O CASO

No último dia 16, um internauta postou nas redes sociais o estado em que ficou a Escola Municipal Algodão Doce na noite do dia anterior (foto à esquerda). Oito salas de aula ficaram depredadas. Os locais foram encontrados com marcas de arrombamento nas portas e maçanetas quebradas, armários e brinquedos destruídos, materiais escolares queimados, marcas de tinta nos quadros e de dejetos nas paredes, tornando o ambiente inutilizável devido ao mau cheiro. Ainda de acordo com informações do post, a escola atende mais de 700 famílias, sendo mais de 780 crianças, com idades entre 3 a 5 anos.

Esta não é a primeira vez que uma instituição de ensino do mesmo bairro sofre com o vandalismo. No dia 26 de maio deste ano, mães de alunos da Escola Municipal Abraão Hermano Ribenboim, voltada aos primeiros anos do Ensino Fundamental, também levaram a público a falta de segurança e a depredação no local. Diferente do que aconteceu na Algodão Doce, a escola foi invadida na tarde de uma sexta-feira, portanto um dia normal de aulas, o que deixou pais e até os próprios alunos assustados.

Fotos: Carina Rocha/PMR e Anderson Patrick

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMR)

