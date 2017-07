Grupo ligado ao MST ocupa fazenda de ex-presidente da CBF em Piraí

Tamanho do texto »

Uma fazenda de Piraí, que já foi uma das maiores produtoras de leite do estado do Rio de Janeiro, foi ocupada por cerca de 350 famílias de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na manhã desta terça-feira, dia 25. Segundo o movimento, está sendo realizada uma ampla ação em fazendas pelo Brasil, que tem como objetivo a ocupação de propriedades de figuras que estão sendo investigadas na Justiça, entre elas do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, que é o dono da fazenda do Sul Fluminense.

Em nota, o MST informou que “como parte da Jornada Nacional do MST em defesa da Reforma Agrária e pautando a aquisição das terras dos corruptos, mais de 350 famílias ocuparam a fazenda Santa Rosa do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, notório denunciado e indiciado em casos de corrupção (…)”.

O movimento ainda cita o motivo para a ocupação da propriedade do dirigente. “A máfia no futebol brasileiro é produto de exportação. Ricardo Teixeira não só desencadeou todo um sistema de estelionato sobre o futebol e lavagem de dinheiro no Brasil, segundo estimam procuradores do Ministério Público Federal, como sua expertisse em corrupção no futebol é pauta do FBI e da polícia Espanhola”, continua.

O MST ainda destaca em sua nota sobre os esquemas de lavagem de dinheiro dos quais Teixeira é indiciado. “Muitas destas lavagens de dinheiro passam pelo contexto da aquisição e valorização especulativa de grandes extensões de terras. Na ocupação os trabalhadores também denunciam que a Rede Globo tem contas a prestar nas relações com a CBF e FIFA comandadas por Teixeira, já que foram anos usufruindo diretamente com a compra exclusiva de direitos de transmissão”, acusa o movimento.

Além de Ricardo Teixeira, o MST também ocupou outras propriedades, entre elas as do ministro Blairo Maggi, no estado do Mato Grosso; e do presidente Michel Temer, em Duartina/SP. Ricardo Teixeira liderou a CBF por 23 anos e está sendo investigado por corrupção na Espanha, e com isso, o cartola pode ser preso no país.

A fazenda Santa Rosa tem aproximadamente 1.500 hectares e fica no distrito de Santanésia, área rural de Piraí, a 100 km do Rio. Segundo o MST, as famílias chegaram por volta de 7h, montaram acampamentos no local e pretendem ficar por tempo indeterminado.

A Polícia Militar, que se encontra no local, informou que enviou equipes à fazenda com o objetivo de “manter a ordem” e negociar uma possível desocupação do terreno. Ainda de acordo com a PM, a situação segue pacífica até o momento.

Fotos: Reprodução/ESPN e Fabrício Werneck/TV Rio Sul

Fontes: ESPN e G1

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar

Salvar