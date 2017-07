Obituário

Tamanho do texto »

Morreu dia 10 a dona de casa Bandú Aparecida Landim Gomes, 75, no Hospital de Emergência, de choque séptico, sepse cutânea, ulcera membro inferior e diabetes.

Dia 11, morreu o aposentado Antonio Marcio Arcizio, 68, em casa no bairro Nova Liberdade, de edema pulmonar bilateral e miocardiopatia hipertrópica.

A dona de casa Catharina Amendola, 76, morreu dia 11, no Hospital Samer, de hipercalemia, insuficiência renal, sepse foco urinário e hidrocefalia.

Morreu dia 11 o pintor Luiz Antônio da Silva José, 60, no Hospital de Emergência, de acidose metabólica, insuficiência renal e diabetes.

Morreu, dia 11, a dona de casa Moralina da Conceição Diniz, 81, no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda, broncoaspiração, infecção do trato urinário, desnutrição e desidratação.

Morreu dia 11 a dona de casa Sandra Maria Barreto, 58, no Hospital de Emergência, de insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial sistêmica e diabetes.

O montador Yago William de Moraes da Silva, 22, morreu dia 11 em via pública no bairro Jardim Aliança II, por ferimentos penetrantes das regiões escapular esquerda, fúrcula esternal e coxa esquerda, com lesão transfixante do coração provocados por tiros.

Dia 12, morreu o aereoviário Ivan Esteves Areal, 90, no Hospital de Emergência, de insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal crônica e anemia severa.

O estoquista João Carlos Silva Correia de Paula, 22, morreu dia 12 no Hospital de Emergência, de hemorragia interna por ferimento penetrante da veia ilíaca esquerda e ação perfuro contundente (PAF).

Morreu no dia 15 o engenheiro Antonio Iacobelli, 91, no Hospital Samer, de choque cardíaco, insuficiência renal aguda, septicemia, pneumonia e insuficiência cardíaca.

A costureira Benedita da Silva Benevenuto, 94, morreu dia 15, no Hospital de Emergência, de falência múltipla dos órgãos e caquexia.

Faleceu, dia 15, o motorista Jorge Rodrigues dos Santos, 64, na Rua Nossa Senhora do Rosário, de edema pulmonar e infarto agudo do miocárdio.

Dia 15, morreu aos 55 anos, a dona de casa Rosa Maria Lopes, no Hospital Geral do Exército, no Rio de Janeiro, de choque séptico refratário, pneumonia hospitalar, infecção do trato urinário e tetraplegia.

Morreu, aos 90 anos, no dia 15, a lavradora Sebastiana Maria Machado, no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda, desnutrição, desidratação e caquexia.

Morreu dia 16 a pensionista Irene Peixoto Duarte, 83, na Rua Inácio Lopes Siqueira, de causa indeterminada, segundo atestado de óbito assinado pela médica Carla Martignago.

A dona de casa Penha de Araujo Rodrigues, 62, morreu dia 18 no Hospital de Emergência, de insuficiência respiratória aguda e AVE hemorrágico.

Morreu dia 19 a aposentada Maria Leal de Souza, 53, no Hospital de Emergência, de insuficiência cardiorrespiratória e miocardiopatia dilatada.

Dia 20, morreu o pedreiro Benedito Flausiino Batista, 82, na Santa Casa de Misericórdia, em Resende, de adenocarcinoma gástrico, caquexia neoplásica e parada cardio respiratória.

A dona de casa Therezinha da Silva Mattos, 81, morreu dia 20 no Hospital da Unimed Resende, de hiponatremia e neoplasia maligna do pâncreas com lesão invasiva.

Imagem: Thought Catalog