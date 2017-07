Alunos de Volta Redonda se preparam para o Campeonato Mundial de Robótica, no Japão

Tamanho do texto »

No dia 23, este domingo, a equipe “Jaguar Baby” preparam suas malas para Nagoya, no Japão, com vista em disputarem o Campeonato Mundial de Robótica, na categoria “Dança de Robôs”.

Os felizardos que participarão dessa competição são cinco alunos e três professores da Escola Municipal Rubens Machado, bairro Verde Vale, em Volta Redonda, representando toda região e país.

A viagem só foi possível por meio de apoio de empresas da cidade e região, que cobriram os custos de uma semana no Japão.

Moradores, professores, pais e amigos se reuniram nesta manhã de sexta, 21, para desejarem uma excelente viagem à equipe, com faixas contendo mensagens de incentivo aos adolescentes, deixadas nos arredores do colégio. Ainda contou também com a presença de autoridades do município.

Patrícia Osório, professora e uma das idealizadoras do projeto, disse que a equipe foi classificada no mundial após conquistar o Campeonato Latino-Americano no ano passado. “Conheceremos de perto como o Japão lida com a tecnologia e a robótica. Vai ser um grande desafio e aprendizado”, ressaltou.

O projeto, desenvolvido num dos bairros mais carentes de Volta Redonda, é um motive de orgulho para o colégio, participantes e comunidade local. Implantado em 2012, ano passado o programa teve a participação de 120 alunos, divididos em seis turmas de 20, com vista em incentivar a permanência dos estudantes na escola. Num horário esses participam das aulas regularmente e, em outro, do aprendizado de robótica.

O mundial começa no dia 26 com a cerimônia de abertura. Depois, no dia 27, acontecerá uma entrevista técnica e uma apresentação, onde os alunos demonstrarão como montar os robôs. Já nos dias 28 e 29 ocorrem as apresentações de disputa pelo título. Por fim, no dia 30, serão divulgados os resultados com as premiações.

A disputa

Lucas, Bianca, Lais, Thiago e Hiago que tem, em média 14 anos, terão na “Copa do Mundo de Robôs” apenas cinco minutos para montar e desmontar todos as suas máquinas. Dentro deste tempo, ainda, dois minutos serão com música, onde os alunos irão interagir com os robôs por meio de uma coreografia.

Países como Espanha, Canadá e Alemanha estarão na disputa com os voltaredondenses, que também concorrerão com representantes de outras regiões do Brasil.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (Volta Redonda)