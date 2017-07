Megasena sorteia neste sábado R$ 78 milhões

A Megasena acumulou e poderá pagar neste sábado, dia 22, a quantia de R$ 78 milhões, do concurso número 1.951, sendo realizado às 20h – horário de Brasília –, no Caminhão da Sorte, que está na cidade de Atibaia, interior de São Paulo.

Com esse dinheiro, o sortudo que garantir sozinho poderá, se assim quiser, adquirir até 520 carros de luxo ou então comprar 22 apartamentos de alto padrão.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país, com serviço funcionando das 8h às 22h – horário de Brasília –, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h e retorna às 21h para o concurso seguinte.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Caixa)

Foto: Ultimo Segundo – iG/Globo.com