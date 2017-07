1ª Meia Maratona Nacional da Advocacia acontecerá no Rio em outubro

O Rio de Janeiro sediará, dia 8 de outubro, a 1ª Meia Maratona Nacional da Advocacia, que reunirá advogados e atletas de todo o Brasil. O evento contará com uma prova de 21 Km, com largada e chegada em Copacabana e, além disso, também serão realizadas disputas de 10 e 5 Km, junto a tradicional “Caminhada da Advocacia”.

A prova será organizada pela Caarj (Caixa de Assistência dos Advogados do Rio), em parceria com a Condad (Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogado), com apoio da Prefeitura do Rio e da Riotur.

De acordo com Marcello Oliveira, presidente da Caarj, a elaboração deste evento é um privilégio para a advocacia do Rio, com oportunidade de sediar uma prova de âmbito nacional, resultado esse de um esforço de todas as Caixas de Advogados do país, com intuito de prevenir doenças e conscientizar dos males do sedentarismo, assim, por meio do esporte, garantir a integração e o bem-estar.

“Tem-se uma série de ações tomadas para garantir uma melhor qualidade de vida aos advogados, como tendas para treinamento de corrida, que irão chegar a catorze em todo o estado do Rio nos próximos meses. A Meia-Maratona terá circuitos menores e uma caminhada, exatamente para estimular que mais pessoas participem”, diz Oliveira.

Os interessados poderão se inscrever até 4 de outubro pelo site. Advogados e estagiários de Direito, que possuem a carteira da OAB, ganham desconto. Para incentivar a participação e facilitar a programação dos atletas, as inscrições começam com preços promocionais: até o dia 9 de agosto, o valor para advogados e estagiários é de R$ 65, e para os demais atletas, R$ 85. Após essa data, os valores sobem. A retirada dos kits será realizada nos dias 6 de outubro, das 14h às 18h, e 7 de outubro, das 11h às 18h.

Fonte e Foto: Assessoria de Imprensa (Somma Comunicações)

