Inscrições abertas para curso sobre como pagar menos tributos, em Volta Redonda

Tamanho do texto »

Nesta terça-feira, dia 25, o Sistema Firjan abriu mais um curso voltado para os empresários da região Sul Fluminense, com tema dirigido ao regime tributário vigente e as formas legais disponíveis para que as empresas paguem menos tributos.

O curso, com parceria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e com o Sebrae, será realizado na sede da Representação Regional Firjan/Cirj, em Volta Redonda, das 9h às 18h. O evento é gratuito e as vagas são limitadas.

Durante o curso, os participantes irão conhecer os principais regimes tributários previstos na legislação brasileira – Simples, Lucro Presumido e Lucro Real -, seus pontos positivos e negativos e, saber como avaliar melhor qual deles é o mais adequado para cada empresa, afim de pagar menos tributos.

O sistema tributário é apontado pelos empresários como um doa fatores que mais impactam a competitividade das indústrias, valendo assim a discussão de sua aplicação. Ações pedindo visando alterações no sistema tributário brasileiro foram incluídas no Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 2016/2025, lançado em maio do ano passado pelo Sistema Firjan, propondo a redução da carga e a simplificação dessa.

As inscrições para o curso “Como pagar menos tributos?” podem ser feitas pelos telefones: 0800 0231 231 e (24) 3340-6550. Também podem ser realizadas pelo e-mail (firjan.sulfluminense@firjan.com.br). A Representação Regional da Firjan/Cirj no Sul Fluminense se encontra na Rua 156, 220, bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Sistema Firjan)

Foto: Slide Shar/Hub Pages

Salvar