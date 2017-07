Engavetamento com morte para a Dutra em Resende

Na manhã desta sexta-feira, dia 21, aconteceram cinco engavetamentos envolvendo carretas, ônibus e carros de passeio no sentido SP-RJ, pista para o Rio de Janeiro, na rodovia Presidente Dutra, com primeiro acidente acontecendo por volta das 06h30, e os demais logo em seguida, deixando a pista totalmente interditada às 07h50, um morto e vários feridos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a morte do motorista, de 24 anos, ocorreu no Km 300,9; causando grande engavetamento. Ainda, no km 297,8 e 298,1; teve, respectivamente, engavetamento entre três veículos, sem vítimas.

No Km 298,3; houve um acidente envolvendo três carretas, com um veículo de passeio ficando esmagado entre as carretas e dois veículos de passageiros. Teve dois feridos.

A causa dos acidentes, de acordo com a PRF e a concessionária Nova Dutra foi uma forte neblina que prejudicou a visibilidade dos motorista na pista.

Até agora já são ao menos doze quilômetros de trafego interrompido no sentido SP-RJ e cinco no sentido RJ-SP. Os feridos estão sendo atendidos no Hospital de Emergência em Resende.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal

Foto: Polícia Rodoviária Federal e uma colaboradora do Jornal BEIRA-RIO