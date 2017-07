Recomeça em Resende a Operação Tapa Buracos

Tamanho do texto »

A Secretaria de Obras informa que iniciou, nesta semana, em Resende, a segunda etapa da Operação Tapa Buraco. A recuperação das ruas do município foram prometidas desde a nova gestão.

A população resendense já esta cansada de presenciar todos os dias os transtornos que vem dos vários buracos espalhados por toda cidade, que dificulta desde o pedestre ao motorista, que inclusive pode e causa quedas de pessoas ao passarem ou mesmo acidentes com veículos. Mas não há como escapar dessa, até por que existe a necessidade da locomoção para afazeres, como trabalho e/ou estudo.

Segundo a secretaria, vários bairros serão atendidos, começando pela região do Acesso Oeste, com os trabalhos, posteriormente, seguindo para a Avenida Resende Riachuelo. Além dessas vias, que são de tráfego intenso, a operação também vai passar pela Fazenda da Barra 3, Parque Embaixador e diversos outros locais, dependendo do cronograma.

As equipes e máquinas da Secretaria de Obras já atuaram em ruas e avenidas como a Coronel Mendes, no Manejo; Rafaela Maria Bruno, no Jardim Jalisco; Padre José Sandrup, na Vila Julieta; avenida principal do bairro Primavera; Avenida Antônio Esteves (antiga estrada Resende-Riachuelo); Avenida Adauto Emiliano Soares, em frente à UPA; Avenida Perimetral Norte, na Cidade Alegria; Rua Hostílio de Souza, na Itapuca; Avenida Juscelino Kubstcheck, na Vila Hulda; Beira Rio; trechos do Acesso Oeste e mais localidades.

Além da prevista recuperação do solo, as vias também recebem limpeza das redes pluviais, para evitar alagamentos durante a chuva, uma vez que a retenção de água é um dos principais agentes danificadores do asfalto. Nessa etapa do trabalho, são utilizadas máquina, caminhões hidrojato e caminhão basculante.

O que resta a população neste instante é aguardar e verificar se realmente o trabalho está sendo realizado da devida maneira, e cobrar caso não, além de vistoriar se, dentro de pouco tempo, o serviço feito se manterá estável, sem que haja a danificação do asfalto de forma rápida, como vem ocorrendo em vários trechos a anos.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Resende)

Foto: Foco Regional/Diário do Vale/G1 – Globo.com

Salvar

Salvar