Limpeza e desobstrução de semáforos provoca leve trânsito em Resende

Tamanho do texto »

Na manhã desta quinta-feira, dia 20, o Sumtran (Superintendência de Transporte e Trânsito), no ato de garantir a segurança no trânsito e melhorar a mobilidade urbana dentro do município de Resende, realizou a limpeza e desobstrução de semáforos e placas que estavam tomados por mato ou galhos de árvores em alguns pontos da cidade, deixando o trânsito um pouco mais lento nos locais até o fim do serviço.

Em Resende, a situação do trânsito vem aumentando cada vez mais e em vários trechos da cidade, por conta do crescimento populacional aliado a inúmeros habitantes de cidades vizinhas ou mesmo longínquas que passam pelo município ou ainda encontram nele um lugar para chamar de lar. Já são incontáveis mudanças no fluxo do trânsito como medida para diminuir ao máximo isso, e a limpeza e desobstrução de semáforos e placas também entram nas ações para melhorar a mobilidade na cidade.

Com isso, é essencial que haja de fato essa limpeza periódica, pois além de ajudar no fluxo do trânsito dentro da cidade, ainda evita acidentes. Esse trabalho só é possível por meio do apoio da Guarda Municipal e, agora, da Amar (Agência do Meio Ambiente de Resende).

A operação envolveu oito pessoas, dois caminhões e um carro. Com base em um levantamento feito pela Sumtran, foram identificados e limpos quatro semáforos e oito pontos de placas, além da área em frente ao Parque de Exposições Francisco Fortes Filho, na Morada da Colina.

A ação elaborada pelo órgão, desde o início deste ano, inclui a fiscalização ostensiva à empresa de ônibus São Miguel e vistoria de sua frota; revitalização de faixas de pedestres; instalação de redutores de velocidade e a campanha de conscientização “Maio Amarelo”; entre outras iniciativas.

A população pode entrar em contato com a Ouvidoria do Sumtran, caso tenham a informação de outros pontos pelo município necessitando do serviço, para o registro da ocorrência de obstrução em outros locais, pelos telefones: (24) 3360-6200 / 3360-6191 / 3360-6095.

Fonte e Foto: Assessoria de Comunicação (Resende)

Salvar