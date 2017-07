Fortalecimento do Suas será debatido em Conferência Municipal de Assistência Social

Na próxima sexta-feira e sábado (dias 21 e 22) acontece em Resende a X Conferência Municipal de Assistência Social. Este ano, o objetivo do evento é debater propostas que possam auxiliar o fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social (Suas), ampliando ainda mais a garantia de direitos em Resende. O evento será realizado no auditório da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB). A abertura acontece a partir das 19 horas desta sexta-feira

Durante o evento, que será aberto na sexta-feira, às 19h, será realizada também a eleição dos delegados que representarão Resende na Conferência Estadual, marcada para os 7 e 8 de outubro, no Rio de Janeiro. O município terá direito a eleger oito delegados: quatro governamentais e quatro não governamentais, sendo dois usuários, um trabalhador e um representante de entidade atuante na área da assistência social.

De acordo com a programação, além da eleição dos delegados, a Conferência contará também com uma palestra do professor da Unisuam, Maurício Caetano Soares, que além de ser chefe de gabinete do Hospital Cardoso Fontes, no Rio de Janeiro, também atua como assistente social no Creas de Rio das Flores. Mestre em serviço social, Soares falará sobre “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Suas”, tema que dá nome à Conferência, em âmbito nacional, em 2017. A programação segue ainda com trabalhos em grupo, debate e deliberação de propostas, além de uma plenária final envolvendo todos os participantes. Confira a programação:

Dia 21 – Sexta

18h – Credenciamento

19h – Abertura

Dia 22 – Sábado

8h – Credenciamento

9h – Leitura e aprovação do regimento interno

10h – Palestra com Maurício Caetano Soares sobre o tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do Suas”

11h – Grupos de trabalho

12h30 – Almoço

13h30 – Debate e deliberação de propostas

15h – Apresentação dos grupos, plenária final e eleição de delegados para a Conferência Estadual

17h – Encerramento

A AEDB fica na Avenida Professor Antônio Esteves, 1, na Morada da Colina.

