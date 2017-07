Fórum reuni ideias e ações para o turismo no Estado do Rio

Tamanho do texto »

O Fórum Regional de Fortalecimento do Turismo do Estado do Rio de Janeiro debateu sobre vários assuntos, como o turismo rural e histórico, com realização na região turística de Caminhos da Mata, em Rio Bonito, contando com a participação de gestores públicos e privados do segmento.

Com objetivo claro de firmar a parceria da Setur-RJ com as secretarias do interior, mostrou os projetos em desenvolvimento que planejam no auxílio as demandas das cidades de todo estado do Rio.

Nilo Sergio Felix, secretário de estado de Turismo, abriu o evento falando da importância do turismo como gerador de emprego e renda para os municípios: “O Brasil tem cerca de 1 milhão de empregos no turismo e, desse total, pelo menos 200 mil vagas dessas se encontram no Rio de Janeiro. Isso mostra a força do turismo dentro da economia do nosso Estado. A atividade se apresenta como um importante fator de desenvolvimento para os municípios, uma vez que, com o aumento do fluxo de visitantes, toda a cadeia produtiva da cidade é envolvida.”

O Secretário ainda lembrou que, atualmente, o Rio de Janeiro é o segundo estado com maior representatividade em número de vagas no segmento.

O encontro foi dividido em duas partes. Num primeiro momento, foram apresentados projetos da Setur-RJ/TurisRio, visando a potencialização do turismo regional. Em seguida, representantes de instituições e órgãos de relevância no desenvolvimento da atividade turística elaboraram exposições, deram sugestões e apresentaram ações de sucesso que podem ser repetidas em outras cidades. Logo depois, foi aberto um espaço para a plateia fazer sugestões e questionamentos e assinado, entre o IEEA – Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura – e a prefeitura de Rio Bonito, um termo de cooperação técnica para a sinalização turística do município.

Durante o evento, foi entregue, ainda, aos representantes do turismo da região Caminhos da Mata, o Manual de Apoio Técnico aos Secretários e Dirigentes de Turismo do Estado do Rio de Janeiro. A publicação é um instrumento que tem como base o apoio a estudos, a organização e a estruturação do setor turístico.

Na parte da tarde foram entregues as carteiras dos artesãos cadastrados no Programa de Artesanato do Estado. O projeto é coordenado pela Setur-RJ/TurisRio desde junho do ano passado e já cadastrou mais de 9 mil artífices.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Setur/TurisRio)

Foto: Assessoria de Comunicação (Setur/TurisRio)/Vale do Café/Êxito Rio

Salvar

Salvar