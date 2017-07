Quarteto é principal atração desta quarta no I Festival de Música de Barra Mansa

A abertura oficial do I Festival de Música de Barra Mansa aconteceu nesta terça-feira, dia 18, com recital de piano e violino no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), o violinista e diretor artístico do Festival, Daniel Guedes e a pianista Patrícia Glatzl emocionaram o público presente no Salão Nobre da Universidade.

O Presidente da Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, Alexandre Martins abriu a apresentação, reforçando a importância do Projeto Música nas Escolas na realização do evento. “Levar música para nossa cidade é levar música para nossas crianças, desenvolvendo o intelectual delas. A orquestra é fruto do Música Nas Escolas, que atualmente atende 22 mil alunos em 68 colégios da rede municipal. Fazer parte deste projeto é sempre uma honra muito grande”, destacou Alexandre.

São duas semanas de programação intensa quando professores como Koh Gabriel Kameda (violino) e Arianna String Quartet, vindos de Alemanha e Estados Unidos, respectivamente, poderão desenvolver a parte pedagógica e artística do Festival. Além deste intercâmbio cultural, com professores de fora do país, músicos das melhores instituições do Brasil, como UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de janeiro), OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e OSB (Orquestra Sinfônica Brasileira), também farão presentes do I Festival de Música de Barra Mansa.

Segundo o presidente da OSBM, Alexandre Martins, uma das principais missões do Festival é a interatividade de nossos alunos com grandes músicos e professores, um verdadeiro, intercâmbio musical e a aproximação com toda a comunidade. “O festival é uma idealização do maestro Vantoil, e com o apoio incondicional do prefeito Rodrigo Drable, nossa cidade vai alcançar muitas realizações. E esse será o primeiro de muitos festivais. Queremos mostrar para a população da cidade e região o quão grandioso é o Projeto Música nas Escolas e o quanto podemos fazer com pequenos esforços. Temos a pretensão de ser o primeiro de muitos festivais, e a com certeza tornar uma referência no circuito de festivais do Brasil”, afirma Alexandre.

Além deste intercâmbio cultural, com professores de fora do país, músicos das melhores instituições do Brasil, outra proposta é unir alunos do Projeto Música nas Escolas, músicos da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, estudantes de música e demais participantes de diversas instituições de várias partes do país, numa integração com a comunidade local através de concertos abertos ao público, em palcos espalhados pela cidade e também na capital carioca.

A programação do Festival é extensa e terá a participação importante de todos os grupos formados pelo Projeto Música nas Escolas realizando concertos em palcos espalhados pela cidade. Orquestra Sinfônica, Orquestra Sinfônica Juvenil, Banda Sinfônica, Orquestra de Jazz, Camerata de Cordas e muitos outros, em conjunto com os professores e artistas e demais inscritos. “Queremos nos aproximar da comunidade. Com apresentações em escolas, praças em diversos bairro e centro da Cidade. Colocar todos os nossos grupos possibilitando à cidade uma intimidade maior com a música de concerto”, concluiu o presidente.

Uma das apresentações mais esperadas do I Festiva de Música de Barra Mansa acontece hoje no Teatro do Sesc Barra Mansa, o Quarteto Arianna String Quartet (na foto), a partir das 20 horas. O quarteto de cordas dos Estados Unidos fará um concerto, com entrada gratuita e aberto à população. “Estamos honrados em fazer parte deste maravilhoso programa, que irá beneficiar as crianças e estudantes de Barra Mansa, além de fomentar a arte e ter a participação de toda a sociedade”, disse John McGrosso, violinista do quarteto.

SOBRE O FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE BARRA MANSA

O festival é organizado pela prefeitura de Barra Mansa, em conjunto com a Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e Centro Universitário de Barra Mansa (UBM) e acontece até o dia 29 de julho em vários locais da cidade. O evento conta com o apoio da Fundação de Cultura de Barra Mansa e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Informação.

REALIZAÇÃO

O I Festival Internacional de Música de Barra Mansa é uma realização conjunta entre a Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e o Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Direção Geral: Vantoil de Souza

Direção Artística: Daniel Guedes

Fonte e foto: Divulgação