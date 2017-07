PRF recupera veículo roubado com placa de Porto Real na Via Dutra

Um veículo Peugeot 208, placa LSU-663, de Porto Real, foi encontrado abandonado no começo da manhã desta terça-feira, dia 18, no acostamento do km 312 da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O carro foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal enquanto um grupo realizava ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico no local. Também foram encontradas no mesmo local as chaves do veículo. Após consulta feita no sistema da PRF, os agentes descobriram que o veículo havia sido roubado no último dia 15 (sábado), em Resende. O caso foi registrado na 99ª DP (Itatiaia), mas até o momento ninguém foi preso.