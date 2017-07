Frutas e hortaliças registram queda no preço em todo país

Os preços das principais hortaliças e frutas comercializadas nas centrais de abastecimento (Ceasas) do país caíram em junho, quando comparados com o mês de maio deste ano. No geral, apenas alface e mamão ficaram mais caros. É o que revela o 7° Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas, divulgado nesta terça-feira, dia 18, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A boa oferta de banana prata, maçã fuji e laranja influenciou o recuo nos preços dessas frutas. No caso da laranja, além da boa produção da safra 2017/18, que entrou no mercado em meados do primeiro semestre e regularizou o abastecimento do produto, houve uma demanda um pouco mais baixa no varejo. Também ficaram mais baratos o morango, cerca de 29%, maracujá, 21%, caju e tangerina, com 12%, conforme cotação da Ceagesp.

A melancia, por sua vez, teve a oferta reduzida nos entrepostos atacadistas devido à tradicional queda de consumo dessa no inverno, aliada também ao intervalo das safras dos estados do Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Tocantins, com o dependendo nesta instância do abastecimento pela produção provinda do estado de Goiás. Este cenário provocou aumento de preço no produto de até 33,58% na Grande São Paulo.

A quantidade ofertada de mamão também foi mais restrita, resultando em alta praticamente em todo o país. As cotações mais elevadas proporcionaram alívio aos produtores, minimizando um pouco as perdas registradas nos meses anteriores.

Em relação as hortaliças, com exceção da alface, que subiu de preço na maioria das Ceasas devido às condições climáticas, as demais hortaliças ficaram mais baratas em junho. A batata, por exemplo, registrou queda em todas as Ceasas por conta da entrada da safra de inverno, junto a cebola, que também teve maior oferta em boa parte dos mercados analisados, resultando em preços mais baixos – apenas as centrais do Nordeste registraram alta.

Outras hortaliças que também tiveram queda nos preços, conforme média apurada na Ceagesp, foram: Mandioca, com 15%; couve-flor, 14%; repolho,13% e; alho, com 11%.

Este levantamento é realizado mensalmente pela Conab, por meio do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (Prohort), com base em informações enviadas pelos principais mercados atacadistas do país. Em junho, a análise considerou entrepostos localizados nos estados de São Paulo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; Espirito Santo; Paraná; Goiáis; Distrito Federal; Pernambuco e Ceará.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Conab)

Foto: HD Wallpapers/Sirvarig/Minerva Foods

