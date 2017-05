Chuva adia jogos do final de semana do Campeonato de Bairros

Tamanho do texto »

A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informa que a 3ª rodada do Campeonato de Bairros 2017 deste fim de semana foi cancelada, devido à chuva que atinge a região desde a noite desta quinta-feira, dia 18. A organização da competição definiu que as partidas adiadas serão realizadas no próximo final de semana, dias 27 e 28 de maio. A entrada para as partidas é gratuita e todos os jogos acontecem no Estádio Municipal Antonio Correa que fica na Rua Antônio Gomes de Macedo, no Centro de Itatiaia.

Confira os jogos do próximo final de semana:

Sábado, dia 27: 14h – Vila Esperança x Maromba; 16h – Vila Odete x Vila Pinheiro; 18h – Vila Magnólia x Vila Niterói; 20h – Vila Maia x África I e II.

Domingo, dia 28: 10h – Marechal Jardim x CCP; 12h – Bela Vista x Jardim Itatiaia; 14h – Nova Conquista x Vila Flórida; 16h – Campo Alegre x Vila Paraíso.

Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação (PMI)