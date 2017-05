Itatiaia marcada por evento contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes

Nesta quinta-feira, dia 18, o Dia de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi marcado por ações e palestras de conscientização a população sobre o assunto, em Itatiaia, com ocorrência das 9 as 12h e participação ativa da equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Conselho Tutelar, que realizaram a panfletagem e orientação aos moradores na Praça Santos Dumont, Centro.

Ainda, durante as atividades, houve a distribuição de materiais informativos sobre o que seria abuso sexual a crianças e adolescentes, como e onde se deve fazer a denuncia deste crime, além do informe de como são efetuados os procedimentos de acolhimento da vítima. Os cidadãos que passavam no local também receberam as informações do disque 100 – serviço esse de Denúncia Nacional, coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, e usado para a feitoria da denuncia do abuso.

Vale lembrar que, por meio do disque 100, qualquer pessoa pode fazer a denúncia, por telefone, celular ou mesmo agora por aplicativos sobre crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes, que chegam à ouvidoria da Secretaria que aciona as redes de proteção e os órgãos competentes para apuração das responsabilidades.

O Conselheiro Tutelar, Marcio Crispim, disse que a foi feito esse trabalho de panfletagem e esclarecimento diretamente com a população para que todos possam entender melhor esse assunto tão grave e, mostrar os meios possíveis de denunciar tais atrocidades sem medo de lhes ocorrer algo – o que levam muitos a não fazerem a denúncia e se manterem calados diante a situação lamentável e desumana que é esse crime.

Fora o trabalho de panfletagem, no período da tarde, os adolescentes assistidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, participaram na sede do Cras (Centro de Referência em Assistência Social) de uma palestra sobre o Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. O objetivo foi alertar os jovens sobre como denunciar os casos de abuso e a importância de se transformarem em agentes multiplicadores da informação.

— Essa é uma campanha importante de esclarecimento realizada por meio de uma parceria do Conselho Tutelar com o Creas. A ação foi fundamental, visto que além de esclarecer as dúvidas e informar, também teve visou o auxílio aos jovens a se transformarem em agentes multiplicadores, assim, contribuindo para a propagação dessas informações nos seus ciclos sociais de como combater e denunciar o abuso sexual de crianças e adolescentes – finalizou a Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, Raquel Rocha.

Para os interessados, baixe este aplicativo grátis. É fácil, e também estará a não somente exercendo seu papel de cidadão, mas também a contribuir na proteção de nossos jovens.

Fonte: Assessoria de Imprensa (PMI)

Foto: Assessoria de Imprensa (PMI)/Rondonia News/Agência Brasil – EBC