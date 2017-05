Câmara notifica empresa responsável por obra da nova sede

A empresa Emissão Engenharia, uma das empresas responsáveis pela construção da nova sede da Câmara Municipal de Resende, no Centro, foi notificada pela Procuradoria Jurídica da Casa, em razão de problemas verificados no prédio e enviou representantes a uma reunião sobre o assunto, nesta quinta-feira, dia 18.

Durante o encontro, o presidente do Legislativo, vereador Roque Cerqueira (PDT), fez questão de apontar uma série de problemas apresentados nos serviços prestados pela empresa, como entrada de água no Plenário, forro danificado, infiltrações, falta de acabamento, goteiras, vidros incompatíveis com o tamanho das janelas e rede de esgoto deficiente. O parlamentar também cobrou providências.

– O prédio já está ocupado e os reparos precisam ser feitos com urgência. Da mesma forma, as pendências deixadas pela Emissão, como falta de maçaneta e tranca nas portas dos banheiros, precisam ser solucionadas o quanto antes – destacou o vereador, ao lado de integrantes da comissão fiscalizadora da obra, formada por funcionários.

A reunião foi seguida de visita às instalações da nova sede da Câmara, na qual a comissão fiscalizadora da obra mostrou aos técnicos da empresa Emissão os serviços incompletos e os reparos a serem feitos. “A empresa se comprometeu a adotar as medidas necessárias, e a expectativa é de que, a partir das informações colhidas neste encontro, os problemas sejam sanados com o máximo de agilidade” , contou a secretária geral do Legislativo e chefe da comissão fiscalizadora, Aline Leite de Alvarenga Porto.

As falhas observadas na construção da nova sede já eram de de conhecimento por parte dos vereadores, que revelaram que havia uma apuração acontecendo desde fevereiro de 2016. E há quase um ano, os parlamentares se reuniram a portas fechadas e questionaram os responsáveis pelo projeto da obra.



Fonte e fotos: Assessoria de Comunicação (CMR)