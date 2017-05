PL sobre concessão da palavra aos cidadãos será lido em plenário

Na sessão desta quinta-feira, dia 18, está prevista para entrar na pauta da 26ª Sessão Ordinária deste ano, no Plenário da Câmara de Resende, o Processo (ou Projeto de Lei nº 033/2017), de autoria do vereador Caio Sampaio (Rede). O projeto “dispõe sobre a concessão de palavra aos cidadãos, nas sessões legislativas da Câmara Municipal de Resende, e dá outras providencias”. Ou seja, o processo dá voz aos cidadãos que frequentam as sessões da câmara.

Ainda que seja apenas o dia da leitura do PL, o vereador pede apoio da população. “Hoje vamos ter a leitura do projeto, mas é legal o povo estar antenado desde já pra tomar conhecimento que existe um projeto em prol de todos, e que está em tramitação. É importante a participação de todos para que esse direito se torne realidade”, diz o vereador.

Segundo Sampaio, o projeto prevê que o povo tenha 20 minutos de voz a cada sessão, mediante regras de inscrição. “Eu acredito de verdade que a população, a partir do momento que tiver voz, começará a frequentar mais as sessões , pois poderá ser ouvida pelos vereadores”, destaca.

A sessão desta quinta começa a partir das 19 horas, no Plenário da Câmara, que fica na Rua Padre Couto, 10, no Centro Histórico.

Foto: Arquivo