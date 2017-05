Águas das Agulhas Negras orienta consumidores a identificar vazamento interno

A concessionária Águas das Agulhas está orientando clientes, pelo canal de atendimento, a identificar vazamentos na parte interna do imóvel. Esse tipo de vazamento não é detectado com facilidade e, na maioria das vezes, o consumidor só percebe que há algo errado quando recebe a conta de água com o valor mais alto.

De acordo com o gerente comercial da concessionária, Flávio de Oliveira, é importante o morador ficar atento às instalações hidráulicas e sempre acompanhar a leitura do hidrômetro. “A responsabilidade de adequar as instalações internas, observando a leitura do medidor conforme a média de consumo, passa a ser total do cliente”, informou, ressaltando que, no dia da leitura, ao ser identificada variação significativa para o mês anterior, a empresa encaminha uma carta ao cliente alertando sobre o possível vazamento interno.

“Se o fato persistir, na próxima leitura uma nova carta é enviada e o contato é reforçado pelo setor de ouvidoria”, explicou Flávio.

Para ajudar a identificar vazamentos, a concessionária distribui nas centrais de atendimento panfletos explicativos orientando os clientes a realizarem alguns testes.

Dois testes simples podem ser feitos. No primeiro, o registro que fica ao lado do hidrômetro deve ser mantido aberto e a boia da caixa d’água vedada. Se o hidrômetro permanecer registrando consumo é sinal de que existe perda de água da saída do hidrômetro até a chegada ao reservatório. O segundo teste deve ser realizado preferencialmente no período noturno. Com o registro externo fechado, sem utilizar nenhum mecanismo hidráulico interno, observar o nível da caixa, cisternas e piscinas. Na manhã seguinte, deve-se verificar em que nível a água está. Caso seja menor do que o observado anteriormente, fica comprovado a existência de vazamento interno.

As lojas de atendimento ao cliente estão localizadas na Rua Pintor Nunes de Paula, Nº 57, Centro, próximo à antiga rodoviária, e na Estrada Resende-Riachuelo, s/nº, Morada da Colina, ao lado do Parque de Exposições. Esclarecimentos também podem ser obtidos pelo Disque 115 ou pelo telefone (24) 3354-9115.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação (AAN)