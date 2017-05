Mega sorteia R$ 24 milhões nesta quarta

A Megasena, que segue acumulada em R$ 24 milhões, terá sorteio, nesta quarta-feira dia 17, do concurso número 1.931. Os sorteios desta semana serão em Pontes e Lacerda/MT, com a presença do Caminhão da Sorte.

Para lembrar, a aposta mínima é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país, com o serviço funcionando das 8h às 22h – horário de Brasília –, exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Ainda, com início nesta segunda, dia 15, tem-se as apostas da Quina de São João de 2017. O concurso 4.412 tem previsão de pagar o prêmio de R$ 130 milhões para quem acertar os cinco números do sorteio especial, que será realizado no dia 24 de junho, às 20h – horário de Brasília –, no Caminhão da Sorte da Caixa, que estará na festa de São João de Campina Grande/PB, com apostas podendo serem feitas em qualquer lotérica do país até o dia do sorteio.

Para jogar na Quina de São João, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Ganha quem tiver dois, três, quatro ou até cinco acertos. Como nos demais concursos especiais, como a Dupla de Páscoa, Lotofácil da Independência e Mega da Virada, o prêmio principal não acumula. Caso não haja apostas vencedoras com cinco acertos, o prêmio principal será dividido entre aqueles que acertaram os quatro números – e assim sucessivamente. O jogo com 5 números custa R$ 1,50.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Caixa)

Foto: Clip Art Dude