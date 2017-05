GAPC promove mostra “Mais do que 1000 Palavras”

A exposição “Mais que 1000 Palavras” é uma mostra fotográfica que conta, de forma surpreendente, a história de luta e superação de 13 pacientes que enfrentaram ou enfrentam o câncer – doença que mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e que as chances de cura chegam a 90% quando detectadas logo no inicio.

Por meio de fotos conceituais, apresentadas juntas a relatos auditivos um tanto quanto emocionados, o projeto faz o visitante mergulhar em diversos momentos vividos por esses pacientes durante o tratamento, que vão desde a descoberta da doença até a fase de superação.

Cada imagem retrata uma narrativa, que será ouvida pelo visitante por meio de um fone de ouvido, e a partir daí, cada um poderá construir suas diferentes percepções dos cliques e viver as diversas emoções das histórias contadas.

É um projeto inovador que gera grande envolvimento do público devido a utilização dos sentidos da audição e visão de forma simultânea. Os relatos passam pelo apoio da família, suporte da equipe do GAPC com equilíbrio emocional necessário para a luta, além de redescobertas e novas formas de enxergar e viver o mundo, os sentimentos e as pessoas.

A exposição “Mais que 1000 Palavras”, promovida pelo GAPC Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer e realizada pelo fotógrafo Wallace Feitosa, representa não só uma experiência artística, mas também a imersão em grandes lições de vida. ela pode ser visitada na Biblioteca Municipal de Volta Redonda, de 19 a 28 de maio.

Fonte e foto: Divulgação/GAPC