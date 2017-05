MPF denuncia Cabral e mais seis investigados na operação Fatura Exposta

O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia esta semana contra o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e outras seis pessoas investigadas na Operação Fatura Exposta. Todos são acusados de corrupção passiva e ativa e organização criminosa por irregularidades cometidas na Secretaria de Estado de Saúde, entre 2007 e 2014.

Além do ex-governador, são acusados pela Força-tarefa da Lava Jato no Rio César Romero, Carlos Miranda, Carlos Bezerra, Sérgio Côrtes, Miguel Iskin e Gustavo Estellita, por pagar ou receber propina para fraudar contratos da área de saúdes, em valores que chegam a R$ 16 milhões. A operação foi deflagrada no dia 11 de abril. A denúncia do MPF está sendo detalhada em entrevista à imprensa às 10h.

Foto: Reprodução/JB

Fonte: Agência Brasil