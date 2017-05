Obituário

O auxiliar de serviços gerais David da Silva Alves, 19, morreu dia 25, no Hospital Penal Hamilton Agostinho (Seap-HA), no Rio de Janeiro, de sepsis pulmonar.

Morreu dia 26 a vendedora Valdilene de Jesus Lopes Fernandes, 45, no Hospital Samer, de choque circulatório, Síndrome da Angústia Respiratória Aguda e Linfoma de Hodgkin.

Dia 26, morreu o mecânico Kari Eerik Nori, 67, no Hospital Municipal de Porto Real, de falência orgânica múltipla, choque séptico e sepse cutânea.

O autônomo Gabriel Santos Ferreira, 28, morreu dia 27 em via pública, na Estrada Bulhões-Resende, de traumatismo crânio encefálico, ferimento transfixante de encéfalo e ação pérfuro-contundente, em decorrência de tiros.

Morreu dia 28 o funcionário público Plinio Carlos de Castro Paschoal, 55, no Hospital de Emergência, de infarto agudo do miocárdio.

O desempregado José Paulino Adão, 42, morreu dia 2, em via pública no bairro Vila Julieta, de edema pulmonar e infarto agudo do miocárdio.

Dia 2, morreu o jardineiro Wilson Alves Rodrigues de Souza, 30, em casa no bairro Campo Belo, de ferimentos penetrantes de crânio e tórax com lesões encefálica e pulmonares (ação pérfuro-contundente) em decorrência de tiros.

O aposentado José Mário da Silva, 70, morreu dia 4 na Santa Casa de Resende, de anemia crônica, caquexia senil, escaras de decúbito, desnutrição proteico-calóricae parada cardiorrespiratória.

Morreu dia 4 o bancário Hostílio de Souza Júnior, 67, no Hospital Samer, de choque cardiogênico e infarto agudo do miocárdio.

Dia 4, morreu o ajudante Rodrigo Santos do Patrocínio, 35, no Hospital de Emergência, de morte súbita, insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, uso de droga e etilismo.

A cozinheira Elza Soares Barbosa, 74, morreu dia 4, no Hospital de Emergência, de choque séptico, infecção do trato urinário, diabetes, doença oclusiva arterial periférica e hipertensão arterial sistêmica.

Morreu dia 4 a dona de casa Maria Leonice Vital da Silva, 58, no Hospital do Câncer IV, no Rio de Janeiro, de neoplasia maligna de colo de útero.

Dia 5, morreu o encarregado Ezequiel Moreira da Silva, 65, no Hospital de Emergência, de falência circulatória aguda, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial.

O aposentado João Francisco Neto, 77, morreu dia 7 na Santa Casa de Resende, de pneumonia, doença pulmonar obstrutiva crônica e AVE isquêmico.

Morreu dia 8 a dona de casa Maria Aparecida Dias, 91, em casa no bairro Manejo, de insuficiência vascular cerebral, aterosclerose, crise convulsiva e sequela de AVC.

A dona de casa Silvana Aparecida da Silva, 51, morreu dia 9, no Hospital de Emergência, de choque séptico, perfuração intestinal, isquemia mesentérica e tabagismo.

Dia 10, morreu o aposentado José Carlos da Silva, 68, no Hospital de Emergência, de choque séptico, sepse cutânea e úlcera de decúbito.

O pedreiro Moacir José Venâncio, 68, morreu dia 11, na Santa Casa de Resende, de desnutrição e neoplasia de esôfago.

Morreu dia 11 a dona de casa Adenir de Jesus Carlos, 57, no Hinja, em Volta Redonda, de parada cardíaca e neoplasia de mama.