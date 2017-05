Projeto leva cursos profissionalizantes gratuitos a Itatiaia

A 5ª edição do Projeto Saber Mais, realizado com intuito de chamar os jovens do município para cursos profissionalizantes gratuitos, acontecerá em Itatiaia. O programa é promovido pelo Senai do Rio de Janeiro e oferece mais de 30 vagas divididas em dois cursos de qualificação: Torneiro Mecânico/Fresador Mecânico e Fundamentos da Eletricidade/NR-10/Instalação de Sistemas Elétricos Prediais. As inscrições serão abertas a partir deste dia 22.

Os cursos contam com aulas teóricas – com realização nas instalações do Centro de Capacitação de Itatiaia, de segunda a sexta, das 13 às 17h, com início previsto para 20 de junho – e atividades práticas – realizadas nas instalações do Senai Resende, mesmo horário e, o transporte dos alunos será fornecido pela Prefeitura de Itatiaia.

O Saber Mais faz parte do Programa de Inserção Regional da INB (Indústrias Nucleares do Brasil) e tem o objetivo de promover a qualificação profissional de jovens residentes nas áreas próximas a unidades da empresa. Esta será a primeira edição do projeto em Itatiaia, e a quinta na região das Agulhas Negras, no Sul do Rio de Janeiro.

O período de inscrição começa dia 22 e vai até 26 de maio, das 9 às 17h, pessoalmente no Centro de Capacitação de Itatiaia, porém poderá ser encerrado antes em caso de o número de inscritos alcance o total de 100 candidatos para cada curso. Para a inscrição, o candidato deve apresentar: original e cópia do documento de identidade e do CPF; comprovante de escolaridade; comprovante de residência; e documento de quitação com o serviço militar.

A avaliação será feita pro meio de uma prova com matérias de Língua Portuguesa e Matemática, com alcance média mínima exigido do candidato de 5,0 para não ser desclassificado. O resultado será classificatório e, em caso de empate, serão obedecidos os seguintes critérios, nesta ordem: maior nota em Matemática; maior nota em Língua Portuguesa; ordem de inscrição.

Para participar dos cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos; ser morador de Itatiaia e estar cursando a partir do 9º ano do Ensino fundamental. Os alunos irão receber material didático, uniforme e um lanche por aula.

Fonte: Assessoria de Imprensa (ASCI)

Foto: Assessoria de Imprensa (ASCI)/MundodasTribos