DNIT oficializa início de obras em estrada do PNI

Nesta quinta-feira, dia 11, a DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), por meio da Superintendência Regional do Estado do Rio de Janeiro, de fato oficializou o início das obras de reparo e restauração da BR 485/RJ, que liga a rodovia Presidente Dutra ao Parque Nacional do Itatiaia (Wanderbilt Duarte de Barros).

A estrada que hoje é considerada a pior do estado do Rio, segundo pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), depois de anos de espera por parte da população e também de turistas de passagem na região, ou mesmo quem necessite passar pelo trecho, nesta sexta dia 12 já se tem a feitoria das obras que, com publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, vai até 11 de maio de 2020, com orçamento num valor total de R$ 7.186.956,64.

O evento para a realização dessa na manhã de quinta contou com a presença de Simão Sessin (deputado federal – PP-RJ), junto ao Superintendente e do hefe de serviço e manutenção DNIT-RJ, Carlos Pascoal e Roberto Ribeiro, respectivamente. Além desses, ainda teve a aparição de autoridades locais, Poder Legislativo e secretários municipais.

Esta obra faz parte do Programa Crema (Contrato de Restauração e Manutenção), concebido e desenvolvido a partir do Programa de Restauração e Descentralização de Rodovias Federais, constituindo-se no marco para a mudança do modelo de gestão para manutenção da malha rodoviária federal.

Fonte: Assessoria de Comunicação (PMI)

Foto: Andarilhar/Sindicato dos Funcionários Públicos do Muncípio de Itatiaia