Caarj realiza campanha de vacinação em Resende

A Campanha de Vacinação contra a Gripe da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio (Caarj) chega a Resende nesta sexta-feira, dia 12. Advogados e estagiários de Direito, mediante a apresentação da carteira da Ordem, poderão se vacinar das 10 às 16h na subseção da cidade. Em contrapartida, a Caarj solicita a doação de uma lata de leite em pó, que serão distribuídas para entidades filantrópicas.

Neste ano, serão 15 mil doses disponíveis para o Rio de Janeiro. Neste mês de abril, ainda receberão as ações de vacinação cidades como Piraí, Barra do Piraí, Itaboraí, Rio Bonito e São Gonçalo. A Caarj imuniza os advogados do estado contra a gripe desde 2013. Neste período, a Caixa de Assistência já vacinou mais de 40 mil advogados, em um esforço anual pela manutenção da saúde e da qualidade de vida da categoria. Assim como em todos os outros anos, a campanha de vacinação deve chegar a todas as subseções da OAB/RJ do estado.

– A vacinação contra a gripe faz parte de uma série de ações que traduzem a nossa visão sobre o papel da Caixa de Assistência, que é o de cuidar do advogado da porta do escritório para fora. A imunização ajuda a garantir sua saúde, o que lhe permite mais tempo com a família, um trabalho com mais qualidade, mais integração com os colegas. Este é o nosso objetivo – aponta o presidente da Caarj, Marcello Oliveira.

Este ano, a já tradicional Campanha de Vacinação contra a Gripe da Caarj fará parte de um movimento nacional, encampado pela Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), na maior campanha de imunização de advogados da sua história. Em todo o país, serão vacinadas 200 mil pessoas. “Vimos o desespero das famílias na epidemia de gripe no ano passado, e este ano nos preparamos para amparar o advogado ainda mais. Mesmo que ocorra um surto como em 2016, as Caixas de Assistência estarão preparadas”, disse o presidente da Concad, Ricardo Peres.

A programação completa das atividades no mês de maio pode ser conferida no site da Caarj.

Foto: Reprodução da Internet

Fonte: Caarj