Câmara de Resende terá espaço cultural ao ar livre

Em breve, a Câmara de Resende deverá ganhar uma área aberta destinada a atrações culturais. O anúncio foi feito esta semana na abertura da exposição “Frente e Verso”, do artista plástico Felipe Luiz, que está sendo realizada naquele prédio.

O espaço – projetado pelo arquiteto Ton Kneip – terá a função de receber atrações artísticas e educativas, de acordo com o presidente da Câmara, Roque Cerqueira (PDT), complementando a área fechada já disponível para este tipo de atividade no primeiro piso do prédio. “A ideia é utilizar o espaço a céu aberto para a realização de apresentações variadas, que possam ser acompanhadas pelos passantes, aproximando ao máximo a população desses eventos”, explica o parlamentar.

O espaço é apenas mais um dos investimentos feitos para o programa Câmara Cultural – criado pela Casa há cerca de 13 anos – e que vem promovendo atividades como a apresentação de filmes, debates com personalidades do setor, palestras e exposições.

A obra, segundo informações da Câmara, está com o projeto que prevê a criação de um anfiteatro na praça Oliveira Botelho (em frente ao prédio) em fase de finalização, portanto, sem prazos ou valores definidos.

Fonte: Assessoria de Comunicação (CMR)