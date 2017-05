Dia D de vacinação contra gripe acontece no próximo sábado

Porto Real realiza no próximo sábado, dia 13, o dia D de mobilização da campanha de vacinação contra gripe. A vacina será disponibilizada em quatro postos de saúde da cidade e visa combater três tipos de vírus A (H1N1), A (H3N2) e B. Serão vacinados os grupos prioritários. São eles: profissionais de saúde, idosos, gestantes e puérperas (mulheres no período pós-parto); crianças de seis a quatro anos, 11 meses; e 29 dias, pessoas com doenças crônicas e outras enfermidades que comprometam a imunidade; e professores de escolas públicas ou privadas.

A contraindicação da vacina é para pessoas alérgicas a ovo. Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Cyrano Santos, é importante que os grupos prioritários se vacinem, para evitar o risco de adoecer e ir a óbito devido à influenza. “Para as crianças é muito importante levar o cartão de vacina e as pessoas com doenças crônicas precisam apresentar a prescrição médica. A vacina estará disponível na Central de Vacinas, Policlínico do Fátima e nas USFs (Unidades de Saúde da Família) dos bairros Bulhões e Jardim das Acácias, de 8 as 17h”, relatou a coordenadora de Imunização, Kátia Virgílio.

