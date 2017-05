Espaço Z terá exposição de cultura pop neste sábado

Neste sábado dia 13 começa a exposição Pop MIS no Espaço Z, em Resende. A organização do evento esta sob orientação do Museu da Imagem e do Som (MIS), com abertura ao público a partir da 16h, com intuito de integrar a programação comemorativa anual promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM).

Rafael Fioratto, artista plástico e curador do evento, afirma que a proposta é apresentar ao público uma experiência onde tal possa ser imerso neste universo de traços, cores e grafismo tão peculiares à arte contemporânea. As produções são dos mais diversos processos da cultura pop atual, como a arte urbana e o colecionismo, além das figuras ligadas à televisão e ao cinema.

O convite ao público conta com o conhecimento das obras dos artistas Alan Pereira, Anderson Souza, Carlos Alves, Davi.nci, Daniel Traoz, Izumi Samma e Mad Groove, que integram a exposição. Além disso, a exposição proporciona a oportunidade das pessoas verem os talentos artísticos da região, que seus trabalhos tiveram produção dentro da vertente da arte urbana, com técnicas variadas, como grafite, pintura, desenho com esferográfica e digital.

– A ideia, ao promovermos esta exposição reunindo arte urbana, pop arte e o universo geek, é a valorização desses talentos regionais, que abrem um novo leque de possibilidades visuais ao retratarem o mundo, ao mesmo tempo caótico, poético em que vivemos – disse a museóloga Ligia Azevedo, responsável pelo Museu da Imagem e do Som de Resende.

A exposição Pop MIS tem entrada gratuita e poderá ser vista de 15 a 31 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h. O Espaço Z encontra-se na Av. Gustavo Jardim, s/n, no Centro (próximo à antiga rodoviária).

Fonte: Assessoria de Comunicação (Resende)

Foto: Assessoria de Comunicação (Resende)/Jornal da Construção Civil