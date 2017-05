Dia D de Campanha de vacinação contra gripe acontece neste fim de semana

Neste sábado, dia 13, tem-se o Dia D, realizado especialmente para a vacinação contra o vírus da gripe. A imunização por meio da vacina é importante e recomendada para os grupos prioritários, que neste caso, entram as crianças de seis meses a cinco anos; pessoas acima de 60 anos; gestantes; mulheres com até 45 dias do parto; trabalhadores da área de saúde e; indígenas. A campanha vai até 26 deste mês, com amplitude nacional, das 8h às 17h em todos os postos de saúde.

Um caso a ser levado em conta é a falta de interesse por parte da população na prevenção e vacinação, com oito em cada dez pessoas que fazem parte dos grupos prioritários para receber a dose contra a gripe na campanha deste ano não procuraram os postos de saúde para serem vacinadas.

Os dados ainda indicam que, entre os grupos prioritários, os indígenas são os que apresentam a melhor cobertura vacinal, com 32,31% da população estimada já imunizada, em contrapartida, os dois grupos com menor quantidade de pessoas que já se vacinaram são o das gestantes, com 13,94%, e das crianças entre seis meses a cinco ano de idade, com apenas 7,89%.

No estado do Rio de Janeiro, a estimativa é vacinar 4.4.556 pessoas até o final da campanha, entretanto, até esse dia 08, foram aplicadas apenas 832.994 doses – cerca de 20% da população vista na meta –, segundo o registro feito pelos municípios fluminenses.

A imunização pela vacina é importante tanto para o próprio indivíduo – ao reduzir a possibilidade de agravamento da doença, com internações e óbito – quanto para seus familiares. A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da Organização Mundial da Saúde. Como existem diversos vírus da gripe, e têm-se alterações constantes, é importante que as pessoas se vacinem todo ano. Pessoas com febre devem esperar a melhora de seu quadro de saúde antes de receberem a vacina, mas o imunizante é contraindicado para quem tem alergia a ovo e, segundo o Ministério da Saúde, esta ainda pode ser aplicada junto a outras vacinas e medicamentos.

O secretário de Estado de Saúde, Luiz Antônio Teixeira Jr., diz que é importante que o grupo prioritário compreenda a importância da vacinação para a proteção contra os tipos de vírus da gripe. Ele ainda ressalta que a vacina leva aproximadamente 15 dias para fazer seu efeito de imunizar completamente, sendo necessário a antecipação dessa antes da chegada do frio, onde ocorre maiores casos da doença.

Mesmo com a vacina, cuidados para prevenir que acabe por contrair a doença são simples e cotidianos, como lavar as mãos várias vezes ao dia; cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar; evitar tocar o rosto; não compartilhar objetos de uso pessoal; além de evitar locais com aglomeração de pessoas. Os sintomas da gripe vão desde febre, tosse ou dor na garganta, até dor de cabeça, dor muscular e nas articulações, e o agravamento do caso pode ser identificado por falta de ar, febre por mais de três dias, piora de sintomas gastrointestinais, dor muscular intensa e prostração (cansaço extremo).

Fora o grupo prioritário, a vacina também procura atingir professores das redes pública e privada; trabalhadores do sistema prisional; adolescentes privados de liberdade e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que deverão apresentar prescrição médica antes de se vacinarem.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Secretaria de Estado de Saúde)

Foto: Folha de São Paulo/Jornal O Amarense/Guia do Bebê