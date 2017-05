Morre Luiz Geraldo Whately, o “eterno presidente” da Aciar

Foi enterrado ás 11h desta quarta-feira, dia 10, no Cemitério Municipal Senhor dos Passos, em Resende, o corpo do ex-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Resende (Aciar), Luiz Geraldo Whately, de 81 anos, que morreu na tarde desta terça-feira, dia 9.

Empresário e pecuarista, Luiz Geraldo de Paiva Whately foi presidente da Aciar entre os anos de 1981 a 1991; de 1998 a 2001; de 2003 a 2007; em 2009, e de 2010 a 2013. Os anos de permanência no cargo fizeram com que Whately ficasse conhecido como o “eterno presidente” da associação. Ele se dedicou pelos serviços prestados à frente da entidade, onde atuou até o ano passado, já na condição de presidente do conselho fiscal.

Whately morreu no Hospital da Unimed Resende após ser internado com pneumonia. Ele deixa mulher, Ana Maria Armondi Whately, quatro filhos e nove netos.

Foto: João Sabóia/Reprodução do Facebook