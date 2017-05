Acidente entre veículo e ônibus da São Miguel

Um acidente envolvendo o ônibus da linha São Miguel e um veículo foi registrado na manhã desta terça-feira dia 9, por volta das 11h, na Rua Doutor Tavares, em frente a Beira Rio, Resende.

Segundo relato do motorista do ônibus, ele estava vindo em seu percurso costumeiro, quando o carro desceu a rua por perto, com a dona do veículo não observando para ambos os lados, obrigando-o a jogar o ônibus na contramão. Ele ainda disse que chegou a buzinar, mas não obteve resposta da motorista, que o fez tomar tal atitude drástica. O ônibus não sofreu danos.

A motorista do veiculo afirma que estava descendo a rua e que não tinha visto nada de ambos os lados da pista, quando, de repente, o ônibus apareceu em alta velocidade e encontrou-se com seu carro, que teve sérios danos na frente desse. A mesma estava aflita com a situação e despreocupada com a permanência no local até as devidas providências do caso serem tomadas, por estar apressada e ter seguro.

O ônibus estava indo para Bulhões. Motorista do ônibus, passageiros e a motorista do carro não se feriram.