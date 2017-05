Prazo para empresários entregarem Declan-IPM termina dia 15

Tamanho do texto »

Em Volta Redonda, os empresários tem até este dia 15 para a entrega da Declan-IPM (Declaração Anual do Índice de Participação dos Municípios), com prazo até dia 22 para a declaração retificadora. Para os que não sabem, a Declan-IPM é uma declaração de entrega obrigatória por todos os contribuintes de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) – empresários do comércio, da indústria e prestadores de serviços são sujeitos ao imposto – para a apuração do Valor Adicionado que compõe o repasse do ICMS ao município.

Daisy Nassar, diretora do Departamento de Impostos Mobiliários da Secretaria Municipal de Fazenda de Volta Redonda, diz que esse valor adicionado é o reflexo da situação econômica da cidade, o qual, também por meio de tais recurso, o município usufrui para a prestação de serviços, investimentos na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Segundo ela, quanto maior for o número de declarações entregues, com informações precisas e corretas, maior será o índice que o município participará e, consequentemente, maiores serão os valores de receitas que a cidade receberá.

O presidente da rede de drogarias Retiro, o empresário Adriano Santos, também ressaltou a importância da entrega da declaração para a cidade. “Pouca gente sabe que, apesar de ser estadual, a declaração interfere na receita da nossa cidade. As verbas do repasse do ICMS são usadas em áreas como saúde, segurança e mobilidade urbana, e isso impacta diretamente no comércio, nas questões de infraestrutura”.

A Declan-IPM é feita pelo site da Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ-RJ) e deve ser preenchida exclusivamente pelo programa gerador. Quem não apresentar a Declan-IPM ou entregar após o prazo estabelecido, bem como apresentar com dados incorretos e/ou omissão de informações, estará sujeito às penalidades previstas na lei estadual. Para mais informações, tem-se o telefone 3345-4444 (ramais 217 e 219) e o e-mail declan@voltaredonda.rj.gov.br.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Volta Redonda)

Foto: Rankia/Imagem da rede