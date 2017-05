Megasena sorteia nesta semana R$ 2,5 milhões

Nesta terça-feira, dia 9, a Megasena terá seu sorteio do concurso número 1.928 com seu prêmio no valor de R$ 2,5 milhões, sendo este apenas um dos três sorteios referentes a Mega Semana das Mães. Os dois próximos serão na quinta-feira, 11, e no sábado, 13. Este de quinta ocorrerá as 20h, em Lucas do Rio Verde (MT).

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Ainda, para aquele que é fã de futebol e quer garantir uma grana junta a torcer pelo seu time do coração, a Timemania esta acumulada em R$ 17,3 milhões e também terá sorteio nesta terça-feira, em Lucas do Rio Verde.

Para jogar, o apostador deve marcar 10 dos 80 números do volante, e um time a sua escolha. Também ganha prêmio quem acertar 7, 6, 5, 4 ou até mesmo 3 dos sete números sorteados. Se ainda acertar o Time do Coração, recebe um prêmio adicional. A aposta custa R$ 2,00 e pode ser registrada até as 19h nos dias de sorteio em qualquer casa lotérica do país.

