Nova diretoria da OSBM faz balanço do primeiro mês de administração

A nova diretoria da Associação da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, presidida pelo empresário Alexandre Martins, apresentou o resultado do primeiro mês à frente da administração e falou sobre as modificações que foram feitas até o momento.

De acordo com Alexandre, é preciso muita dedicação, iniciativa, criatividade e um bom relacionamento com as autoridades local, estadual e federal e empresários, para conseguir manter e alavancar um projeto de grande importância para o município.

– A Associação tem um papel muito importante na sociedade através de seus projetos, mas precisamos conhecer as dificuldades e as necessidades de nossos professores e funcionários, e buscar metodologias para a valorização de cada um deles – ressalta Alexandre.

Quando assumiu a presidência no mês de março, o empresário apontou três grandes desafios, entre modernizar, administrar e buscar novas parcerias comerciais.

– Estamos buscando um profissional em captação de recursos, uma pessoa que pense 24 horas na OSBM e traga novas empresas e parceiros com oportunidade de evidenciar todos os projetos concentrados pela Orquestra.

Ainda segundo ele, serão criadas alternativas para atrair empresas através da Lei Rouanet, possibilitando assim novas oportunidades para o projeto.

– Entendemos que o momento ainda é delicado para muitos empresários, mas sabemos que com a retomada da economia no país , a sensação é positiva para que as empresas possam participar de ações contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da cidade, e além disso fortalecendo e divulgando sua marca, ressaltou o presidente.

Um dos pontos acentuados por Alexandre é a necessidade de uma comunicação mais ampla e eficaz, principalmente dentro do município, fazendo com que todos tenham acesso a agenda de apresentações e ensaios, para que a comunidade possa prestigiar cada vez mais a OSBM que é um orgulho para a cidade.

A temporada de 2017 já é o primeiro exemplo das mudanças que vem acontecendo, que além do tradicional concerto na Igreja Matriz de São Sebastião, a orquestra também se apresenta ao público com um concerto mensal no Centro Cultural do Clube Municipal. A agenda da OSBM conta também com apresentações na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, e em festivais.

Em parceria com o idealizador e também maestro e diretor artístico, Vantoil de Souza, a diretoria quer fomentar a participação da população com o objetivo de trazer reconhecimento, prestígio e maior visibilidade.

Com sede no Parque da Cidade, o Projeto Música nas Escolas nasceu em 2003 e se tornou um modelo de educação musical no país. O projeto é mantido pela Prefeitura de Barra Mansa em conjunto com a Secretaria de Educação e da Fundação de Cultura, patrocinado por empresas da iniciativa privada através da Lei de Incentivo a Cultura – Lei Rouanet e também pelo Governo do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Cultura e a Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro.

A OSBM é um dos principais conjuntos do Projeto Música nas Escolas, formada por monitores e alunos avançados. Há doze anos promove a interiorização da música clássica no Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua temporada oficial realizada na Igreja Matriz de São Sebastião, em Barra Mansa. Os solistas e maestros que atuam em seus concertos realizam aulas para os músicos da orquestra, aprimorando seus conhecimentos e enriquecendo a capacidade técnica da Orquestra.

Fonte: Assessoria de Imprensa