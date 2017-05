Cederj abre inscrições de cursos em Volta Redonda

O vestibular do Cederj (Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro) abre inscrições em Volta Redonda. São 265 vagas para as graduações em Administração Pública (50 vagas na UFF), Ciências Biológicas (54 vagas na UFRJ), Computação (31 vagas na UFF), Matemática (40 vagas na UFF), Pedagogia (40 vagas na Unirio) e Física (50 vagas na UFRJ).

As aulas ocorrem no modelo semipresencial, com acompanhamento didático e avaliações nos 32 polos da Fundação Cecierj, localizados em diversas regiões do estado. O material didático é fornecido gratuitamente (nos formatos online e impresso) e o diploma é emitido pela universidade consorciada sem qualquer distinção da educação presencial.

O Cederj de Volta Redonda se localiza no Estádio Raulino de Oliveira, no Aterrado. As inscrições devem ser realizadas até 11 de maio pelo site, com pagamento de R$ 85 para tanto. As provas serão aplicadas no dia 10 de junho e, ai longo do curso, os alunos serão avaliados em atividades presenciais (provas nos polos) e à distância. O acompanhamento didático será feito por tutores nos polos e nas universidades consorciadas, com início das aulas neste segundo semestre de 2017.

Fonte: Assessoria de Comunicação (Volta Redonda)

Foto: Sobre Vestibular