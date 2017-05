IPTU começa a ser entregue nas casas de Itatiaia

Os carnês do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU) começam a ser distribuídos nesta semana, em Itatiaia, pelos Correios. A previsão é de que até o dia 15, todos os 16 mil carnês estejam nas mãos dos proprietários de imóveis da cidade. O pagamento em cota única dos carnês do ano de 2017 poderá ser feito até o dia 31 de maio. A data é a mesma para o pagamento do primeiro boleto caso o contribuinte opte por quitar o imposto de maneira parcelada, em até 8 vezes.

O pagamento da cota única do IPTU terá 20% de desconto para imóvel residencial e 15% de desconto para os proprietários de imóveis comerciais, industriais e territoriais. O munícipe pode efetuar o pagamento nas agências dos bancos do Brasil, Itaú, Bradesco e Caixa Econômica Federal, além das Casas Lotéricas.

– O IPTU é uma das principais fontes de renda do município e é fundamental para a realização de obras e para o desenvolvimento de ações e projetos voltados para o desenvolvimento da população local – frisou o Secretário de Fazenda, José Roberto Domingos.

Com o IPTU, a Prefeitura investe como determina a Constituição Federal, 25% são destinados para Educação, enquanto 15% são aplicados em Saúde. O restante é dividido em investimentos em pavimentação e asfaltamento de ruas, obras de infraestrutura, iluminação, redes de água, além de apoio à execução de projetos habitacionais, assistência social, dentre outros.

Quem não receber o carnê em casa até o dia 15 de maio ou tiver dúvidas e/ou questionamentos poderá procurar o setor de cadastro imobiliário no prédio da Prefeitura que fica na Praça Mariana Rocha Leão, no Centro, ou buscar mais informações pelo telefone 3352-6777 no ramal 226.

Há ainda a opção de solicitar a 2ª via, de maneira gratuita, pela internet através do site da Prefeitura de Itatiaia ou diretamente na página Seu IPTU.

Fonte: Assessoria Especial de Comunicação (PMI)