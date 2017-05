Centrais sindicais se reúnem contra reformas trabalhista e previdenciária

As centrais sindicais se reúnem nesta quinta, dia 3, com o senador Renan Calheiros – líder do PMDB no Senado – para discutir sobre as reformas trabalhista e previdenciária. A reunião será na liderança do PMDB no Senado e ocorrerá as 14h.

Os presidentes das centrais, as 14h30, apresentarão o então Calendário de Lutas, com objetivo claro por mudanças nas propostas de reformas trabalhista e previdenciária. Os dirigentes sindicais vão se reunir na sala da liderança do PDT na Câmara dos Deputados.

Fonte: Assessoria de Imprensa (Força Sindical)

Foto: Pauta Goiás